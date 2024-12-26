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Забирают мечту: прибалты признались, что не смогут повоевать с Россией

Забирают мечту: прибалты признались, что не смогут повоевать с Россией

Приход к власти Дональда Трампа серьезно осложнил военные и политические расклады в Европе. Самые яркие и откровенные враги России забеспокоились, что у них забирают цель существования – воевать с РФ руками всего Запада.

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