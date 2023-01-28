Военное обозрение

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С точки зрения пехоты. РПК пора на свалку

С точки зрения пехоты. РПК пора на свалку

Сегодня речь пойдет о такой вроде бы привычной вещи, как пулемет. Вообще уже более века пулемет – это то, вокруг чего принято строить работу пехотного (мотострелкового) отделения.

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