Лицей УрФУ из-за вспышки инфекции ушел на дистант до весенних каникул

Учащиеся СУНЦ УрФУ (лицея) перешли на дистанционное обучение из-за вспышки острого гастроэнтерита. Как сообщает телеграм-канал УрФУ, занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта.
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