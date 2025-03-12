Лицей УрФУ из-за вспышки инфекции ушел на дистант до весенних каникул

Учащиеся СУНЦ УрФУ (лицея) перешли на дистанционное обучение из-за вспышки острого гастроэнтерита. Как сообщает телеграм-канал УрФУ, занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта.