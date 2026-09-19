В 33 округах Нижегородской области вырос риск лесных пожаров

В Нижегородской области сохраняется повышенный риск возникновения лесных пожаров. Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, сейчас на территории действуют 2-й и 3-й классы пожарной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Подполковник ВДВ ...
- АЗ "Просто жесть": Р...
- ОК Генерал сказал о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым