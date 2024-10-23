Китай за девять месяцев увеличил поставки чеснока в Россию на 36%

Был установлен четырехлетний рекорд Китай за девять месяцев текущего года нарастил поставки чеснока в Россию на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 41,2 миллиона долларов, установив четырехлетний рекорд, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных китайской таможни.
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