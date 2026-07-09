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Регионы России

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«Астон Вилла» отклоняет предложение «Ювентуса» о трансфере Мартинеса

«Астон Вилла» отклоняет предложение «Ювентуса» о трансфере Мартинеса

По информации источника, туринский клуб предлагает указанную сумму за 33-летнего аргентинского вратаря, в то время как руководство «Астон Виллы» оценивает Мартинеса как одного из лучших голкиперов мира и рассчитывает получить за него более крупную сумму.

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