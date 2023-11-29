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Переход с нездорового питания на здоровое может продлить жизнь на десять лет

Переход с нездорового питания на здоровое может продлить жизнь на десять лет

Переход на здоровое питание может продлить жизнь человека среднего возраста на 10 лет. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Food, в котором группа исследователей проанализировала данные, касающиеся рациона людей, включенных в Британский биобанк.

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