Переход с нездорового питания на здоровое может продлить жизнь на десять лет

Переход на здоровое питание может продлить жизнь человека среднего возраста на 10 лет. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Food, в котором группа исследователей проанализировала данные, касающиеся рациона людей, включенных в Британский биобанк.
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