ВС РФ ежесуточно оттесняют ВСУ от границы для создания санитарной зоны

Российские военные продвигаются ежесуточно, оттесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия» сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Север» Ярослав Якимкин.
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