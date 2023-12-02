И на фронте, и в тылу на Украине происходит настоящая зрада - та же Авдеевка уже готова на прощание махнуть Украине, американские "друзья" пока кормят только обещаниями, а два главнейших в стране человека устроили школьные разборки.
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