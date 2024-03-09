Из-за атаки беспилотников на Волгоградскую область самолет из Шарм-эш-Шейха развернули в Астрахань

Сегодня ночью регионы России подверглись массовой атаке беспилотников со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, 47 БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены средствами ПВО: 41 БПЛА в Ростовской области, два – Курской, один - Белгородской и три – над Городищенским районом Волгоградской области.
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