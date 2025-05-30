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Красный, зеленый или белый: какой «цвет силы» каждого знака зодиака

Красный, зеленый или белый: какой «цвет силы» каждого знака зодиака

Красный, зеленый или белый: какой «цвет силы» каждого знака зодиака Алёна ЮрьеваКаждый знак зодиака обладает своим уникальным характером, и у каждого есть особый «цвет силы» — тот, который максимально гармонирует с его внутренней природой, усиливает энергию и подчеркивает сильные стороны.

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