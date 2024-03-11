Запасов препарата для пациентов на диализе осталось на 10 месяцев

Жители Алтайского края пожаловались на отсутствие гормонального препарата для людей с дисфункцией коры надпочечников Запасов препарата "Калимейт" с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который необходим пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.