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Запасов препарата для пациентов на диализе осталось на 10 месяцев

Запасов препарата для пациентов на диализе осталось на 10 месяцев

Жители Алтайского края пожаловались на отсутствие гормонального препарата для людей с дисфункцией коры надпочечников Запасов препарата "Калимейт" с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который необходим пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

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