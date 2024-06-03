Захарова предложила Клуни и его фонду опубликовать список «погибших» в Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила актеру Джорджу Клуни и его «Фонду Клуни за справедливость» вместо опровержения высказываний одного из сотрудников организации оказать реальную помощь журналистам и добыть список «погибших» в Буче из-за «российского насилия» граждан.