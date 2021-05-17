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Названы самые популярные места для путешествий у молодежи

Названы самые популярные места для путешествий у молодежи

Молодые россияне выбирают места для отдыха спонтанно, бронируя поездки за одну-две недели. Решающим моментом является цена, чаще всего туристы выбирают Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ, рассказали «Вестнику АТОР» в компании «Алеан».

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