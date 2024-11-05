Чем отличается глупость от государственной измены?

Врёт как сивый мерин, или Запад продолжает информационную войну против России Бывших украинских военнопленных и военных преступников срочно выдернули в Канаду для озвучивания очередных небылиц Киевская власть вместе с Западом, готовясь к неизбежному поражению на поле боя, лихорадочно пытается раскидать по всему миру черные метки для России. С самого начала СВО Москву пытаются обвинить во всех грехах, заклеймить «агрессором с выжившим из ума диктатором» во главе страны, который «не гнушается ничем» ради своих целей, как и все «прислуживающие ему злобные москали». Не верите? А вот послушали бы выступления побывавших в российском плену украинских военнослужащих еще и не в то бы поверили. Бывшие военнопленные делились своими воспоминаниями в рамках работы Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, прошедшей в конце октября в Канаде, а именно – в ходе так называемой «тематической панели со свидетельствами украинцев, возвращенных из депортации и плена». Да-да, если кто-то думал, что мертворожденная Формула мира Зеленского давно похоронена, то нет. Она как зомби, поднятый заклинаниями киевской власти, продолжает бродить по миру. Среди главных свидетельств, озвученных на заседаниях, приведу следующие два. Первое – от Максима Колесникова, в 2022 году «страдавшего» с сослуживцами 10 месяцев в российском плену: «Я хотел бы, чтобы вы не только услышали от нас, но и ощутили, что такое быть украинцем в российском плену. Там ведь, кроме физического, ты чувствуешь сильное психологическое давление на свое сознание, ментальность». По его словам, в плену их били, они голодали, а иногда им запрещали даже разговаривать между собой и заставляли часами стоять. Представляете, какие «невыносимые» пытки для военнопленных?! Запрещали разговаривать между собой, заставляли стоять, били и морили голодом. А «давление на ментальность»? Это же практически дыба средневековой инквизиции. Вот только вернулся он живой и здоровый, да и следы «избиений» куда-то магически испарились. Другой рассказ – от украинской волонтерки и парамедика Юлии Паевской (активно участвовавшей в перевороте на Украине в 2014 году и известной как Тайра), которая также в 2022 провела три месяца в российском плену. Рассказывая на конференции про плен, она очень подробно описала пытки током: «Это когда твои мышцы слишком напряжены. Когда твоя спина изгибается подобно луку. Это когда твои суставы как бы извиваются в противоположную сторону, когда связки вот-вот порвутся. Когда перехватывает дыхание, сердце бьется настолько быстро, что во-вот остановится. Это когда ты кричишь, кричишь, кричишь, и это длится часами». Видно, что описывает как человек, знакомый не понаслышке с этой пыткой. Но не как тот, которого пытали, потому что он не в состоянии этого увидеть или запомнить. А как наблюдатель за пыткой или даже исполнитель. Думаю, за годы войны в Донбассе у нее неоднократно была возможность не только поприсутствовать (как медику ВСУ) на пытках русских людей, но и самой нажать на электрическую кнопку. По многим свидетельствам, именно украинские военнослужащие по отношению к россиянам вели себя так, как описывали свои «страдания» указанные участники конференции. Доказательством этого служит доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине в период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем подтверждается, что российские военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению.

Юрий Ильинов

Процитирую пункт 57 указанного доклада, касающийся отношения к русским: «Основными методами пыток и жестокого обращения были жестокие избиения, в частности по коленам и суставам, угрозы убийством или физическим насилием, а также, в меньшей степени, использование электрического тока. Злоумышленники использовали различные предметы, включая резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты/палки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны и другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы. Десять опрошенных также сообщили о случаях сексуального насилия, включая насилие над половыми органами и угрозы изнасилования». Вот только представители ООН стыдливо спрятали применявших пытки военнослужащих ВСУ, СБУ и ГУР Минобороны Украины под обезличенным словом «злоумышленники». Стоит отметить, что данные, приведённые ООН, довольно свежие. В отличие от озвученных на конференции свидетельств «пострадавших от пыток» в 2022 году. Интересно, почему появившиеся в Канаде «страдальцы» не объявились раньше? Ведь какой был бы информационный повод – пытки украинцев военнослужащими РФ. Однако, по словам Паевской, «Красный Крест за эти почти три года войны ни до кого, с кем я разговаривала, так и не добрался. До меня также». Звучит по меньшей мере очень странно. Если бы такие пытки были, то Зеленскому было бы вполне логично обвинять в них Россию и кричать об этом на всех углах, включая во время рассмотрения украинского вопроса на заседаниях Генеральной Ассамблеи или Совета безопасности ООН. Но нет. Почему-то «пострадавшие» проснулись только через два с лишним года после плена и сразу в Канаде. Видно, раньше киевская власть не доходила до такой степени отчаяния, чтобы заставлять озвучивать такие бредни на весь мир. Да и сама Паевская, сразу после возвращения на Украину в июне 2022 года, обстоятельно давала интервью про пребывание в плену такими словами: «Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали». И ничего про пережитые пытки. Вот так вот. Еще одним обвинением киевской власти против России прозвучало «насильственное перемещение и депортация украинских детей». По словам украинской делегации, из детского дома в Херсоне было вывезено в Крым около 40 детей, поэтому надо «привлечь к ответственности виновных и вернуть детей домой». Логично, конечно, из мирного Крыма в Херсонскую область, где ведутся боевые действия. Да и это особо ничего не меняет, так как оба региона уже входят в состав РФ. Поэтому представителям Киева, по собственному признанию, остается только «помнить про этих детей и распространять их истории среди подписчиков, слушателей, зрителей и поклонников». Вместе с тем украинская делегация призвала участников конференции «оказать давление на Россию, находя и используя каждый возможный рычаг, чтобы действительно способствовать возвращению этих детей. Это ваша прямая ответственность!» Вот так, оказывается. Это не Зеленский со своей хунтой ответственен за сложившуюся на Украине ситуацию, а собравшиеся в Канаде представители около 70 стран и международных организаций. Будете смеяться, но откровенное вранье и манипуляции украинской делегации привели к принятию участниками конференции совместного коммюнике, в которое Запад вписал так называемые «Монреальские обязательства» из четырех пунктов. В первом речь идет о «помощи и поддержке украинцев в России». Тут, думаю, никто не будет особо против. Ведь даже украинские военнослужащие, попавшие в плен, предпочитают оставаться в России. Во втором – об определении государств-посредников для безопасного возвращения военнопленных, гражданских лиц, «включая незаконно депортированных и принудительно перемещенных детей». Сильно сомневаюсь, что они все захотят сейчас вернуться на Украину. Ведь после возвращения мужчин заставят идти воевать, а детей продолжат воспитывать в атмосфере ненависти к России с той же целью. И никуда с Украины не выпустят. В третьем – обязательство поддержки реинтеграции возвращающихся на Украину граждан, включая реабилитацию детей, а также разработка «программ по оказанию психологической и социальной поддержки для всех репатриантов». Это явное вымогательство денег киевской властью якобы на указанные программы с дальнейшим их использованием в своих коррупционных целях. Четвёртое обязательство – проведение скоординированных информационных компаний для «привлечения к ответственности всех лиц, виновных в международных преступлениях, совершенных на Украине и против нее». Стандартное желание Зеленского заставить всех рассказывать про агрессию России и требовать ее осудить. Самое интересное, что по последнему пункту можно смело осудить и посадить в тюрьму, а то и приговорить к высшей мере наказания все руководство стран НАТО и киевскую власть во главе с Зеленским. Ведь именно они виновны в том, что происходит на Украине.