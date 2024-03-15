Медведчук: отказ от связей с Россией угрожает украинской идентичности

Украинский оппозиционер, лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что украинской идентичности угрожает отказ от связей с Россией, украинская государственность не может существовать без исторической и культурной связи с РФ.
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