Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Из её заявления, понятно - такое же словоблудие, от нового члена...МИД Финляндии: За...
  • Анастасия Гончарова
    Санду вонючку эту надо отправлять вместе с клоуном   к бандере!Захарова: Кишинев...
  • Вовладар Даров
    Дед Спотыкач уймись уже, ешь мороженку!Байден назвал Пут...

Медведчук: отказ от связей с Россией угрожает украинской идентичности

Медведчук: отказ от связей с Россией угрожает украинской идентичности

Украинский оппозиционер, лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что украинской идентичности угрожает отказ от связей с Россией, украинская государственность не может существовать без исторической и культурной связи с РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх