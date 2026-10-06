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Эксперты проанализировали ход кампании и результаты выборов в Госдуму

Эксперты проанализировали ход кампании и результаты выборов в Госдуму

Одержать убедительную победу на выборах единороссам, как считают эксперты больше всего помогли элитные договоренности и сплочение вокруг флага.

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