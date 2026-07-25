В Госдуме предложили комплексные меры для борьбы с украинскими дронами

В Государственной Думе обсудили методы противодействия дронам, используемым Украиной для атак. Российские депутаты считают, что необходимо действовать не только на месте боевых столкновений, но и ударить по цепочке поставок и производственным объектам на территории Европы.
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