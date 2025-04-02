Старая столица Молдовы. Тайны и мистерии. Часть 2

Мы продолжаем исследование топонима Яссы и сакральной сути средневековой столицы Молдавского княжества, города, с которым связаны великие достижения регионов и великие утраты наших господарей, бояр, генералов, полководцев.
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