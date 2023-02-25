Ужас вирусолога: куда исчез коронавирус в Китае

В Китае неожиданно закончился коронавирус. То есть совсем. Только что был — и уже нет. Соответствующее заявление обнародовали после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, которое проходило под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.