Продукты для здоровья печени

Печень участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма, регулирует обмен веществ, секретирует желчь, необходимую для пищеварения, является биологическим фильтром, очищающим кровь от токсинов и вредных веществ, участвует в обмене витаминов и микроэлементов.