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Продукты для здоровья печени

Продукты для здоровья печени

Печень участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма, регулирует обмен веществ, секретирует желчь, необходимую для пищеварения, является биологическим фильтром, очищающим кровь от токсинов и вредных веществ, участвует в обмене витаминов и микроэлементов.

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