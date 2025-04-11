Безымянный циклон щедро насыпал Петербургу снега и прекращать хозяйничать в ближайшие часы не намерен.
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Безымянный циклон щедро насыпал Петербургу снега и прекращать хозяйничать в ближайшие часы не намерен.