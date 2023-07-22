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В результате ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии пострадали пятнадцать человек

В результате ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии пострадали пятнадцать человек

В Кабардино-Балкарии случилось дорожно-транспортное происшествие с автобусом Махачкала – Ростов. В региональном минздраве заявили, что в результате аварии пострадали пятнадцать человек.

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