TeleTrade

TeleTrade

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Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT представитель ЕЦБ Энриа выступит с речьюВ 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гоВ 09:00 GMT представитель ЕЦБ Энриа выступит с речьюВ 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигацийВ 09:30 GMT представитель ЕЦБ Элдерсон выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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