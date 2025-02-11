На Украине рассказали о строительстве укреплений на границе с Белоруссией

Украина создает новые инженерные сооружения и укрепления на границе с Белоруссией. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы (ГПСУ) страны Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона.
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