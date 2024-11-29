Загрутдинов: спорткомплекс «Алтайский» в Гольянове готов на 95%

Строительство двухэтажного спортивного комплекса «Алтайский» близится к завершению, сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
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