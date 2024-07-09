Долг солдату

﻿﻿Я верю в силу прятки! Без рейтинга. Давай, Пика Бушники! Если кто-нибудь есть рядом с д. Вязовик (село в Ливинском районе Орловской области) - помогите пожалуйста!! Дед моего отца, Павел Матвеевич Баранов, умер в 1942 году и был похоронен на этом месте в братской могиле.