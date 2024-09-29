Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Миронов после убийства Израилем генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы призвал ликвидировать руководителей Украины.
Миронов после убийства Насраллы призвал ликвидировать руководителей Украины
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Нельзя никак, не с кем будет бизнес делать.
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2 час.
Елена Шарапова
На кого работает Пашков в Израиле, он должен просто рассказывать, а он полностью на стороне Израиля и ни одного предложения о погибших мирных жителей, детях, женщин, надо его менять за такие репортажи...👎
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2 час.
Семен Демин
Это разумно. Так всегда поступали с врагами, желая достичь победы. Из-за этого мировая война не начнется. Если бы запад не боялся ядерного оружия россии, то война давно бы началась. А вот решительность может остудить головы ястребам на западе.
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22 мин.
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