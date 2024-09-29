Миронов после убийства Насраллы призвал ликвидировать руководителей Украины

ГМ Георгий Михалев Нельзя никак, не с кем будет бизнес делать.

Елена Шарапова На кого работает Пашков в Израиле, он должен просто рассказывать, а он полностью на стороне Израиля и ни одного предложения о погибших мирных жителей, детях, женщин, надо его менять за такие репортажи...👎