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Седрик Пакетт: «Василевский – лучший вратарь мира. Ему тяжело забить даже на тренировках, он умеет выигрывать матчи для команды»

Седрик Пакетт считает Андрея Василевского лучшим вратарем мира. Игроки ранее вместе выступали за «Тампу».

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