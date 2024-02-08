Турция возобновила расчеты с РФ по медицине, туризму и сельхозпродукции

Турецкие банки возобновили прием платежей из России, но лишь по «зеленому списку» продукции. В последнее время шли активные обсуждения с участием местных властей и кредитных организаций и только на прошлой неделе приняли решение снова начать прием трансакций из РФ, сообщил «Известиям» гендиректор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин.