Боже. Ещё один. Мало того что они не нужны. Вы хотя бы на Красных Партизан достройте и деньги уже вложенные верните.
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Боже. Ещё один. Мало того что они не нужны. Вы хотя бы на Красных Партизан достройте и деньги уже вложенные верните.