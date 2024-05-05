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Андреас Пистиолис о серии с «Зенитом»: «Мы готовы к вызову»

«Полуфинал – время наслаждаться баскетболом. Эти матчи требуют иного психологического подхода, они будут отличаться от встреч регулярного чемпионата.

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