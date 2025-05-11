США заинтересованы в индийских ракетах для полётов на орбиту

Проявляет интерес к использованию индийских ракет для доставки экипажа на свою орбитальную лабораторию, американская компания Vast, которая планирует запустить первый в мире коммерческий космический модуль — космическую станцию, в следующем году, пишет 11 мая издание India Times.
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