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RT Russia

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Белик: долго компенсировать украинские расходы для Европы экономически накладно

Белик: долго компенсировать украинские расходы для Европы экономически накладно

Амбициозные планы Европы продолжать поддержку Украины без помощи США рискуют не найти свое воплощение, по крайней мере, в тех объёмах, в каких хотел бы киевский режим, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

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Комментарии
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Eduard
Видать в Европе все &quot;богатые&quot; и &quot;довольные&quot;? Не уверен,Европа разная!
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1 д.
Eduard
А миллиарды конфисковать у партийной элиты Европы надо,что зы голые и голодные ходили!
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1 д.
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