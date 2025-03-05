Белик: долго компенсировать украинские расходы для Европы экономически накладно

Амбициозные планы Европы продолжать поддержку Украины без помощи США рискуют не найти свое воплощение, по крайней мере, в тех объёмах, в каких хотел бы киевский режим, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.