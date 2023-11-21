В RuneScape появился новый босс — дракон Воркат Для RuneScape вышло обновление, позво...

В RuneScape появился новый босс — дракон ВоркатДля RuneScape вышло обновление, позволяющая игрокам сразиться с Земурегалом и вновь пробудившимся древним драконом Воркатом в многоэтапной битве за защиту форта ФортинриЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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