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Татар-информ

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Потерявшийся грибник выживал в лесу 12 дней

Потерявшийся грибник выживал в лесу 12 дней

Грибник 12 дней выживал в лесу в Архангельской области практически без еды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение организации «ЛизаАлерт».

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