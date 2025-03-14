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Ликсутов: выпуск продуктов питания в Москве вырос в январе более чем на 3%

Ликсутов: выпуск продуктов питания в Москве вырос в январе более чем на 3%

Выпуск пищевой продукции в Москве продолжает наращивать свои показатели. В январе этого года он увеличился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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