Ликсутов: выпуск продуктов питания в Москве вырос в январе более чем на 3%

Выпуск пищевой продукции в Москве продолжает наращивать свои показатели. В январе этого года он увеличился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.