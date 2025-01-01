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Huawei снизила цены на ряд high-end-смартфонов до 20 % в стремлении увеличить продажи...

Huawei снизила цены на ряд high-end-смартфонов до 20 % в стремлении увеличить продажи...

Huawei снизила цены на ряд high-end-смартфонов до 20 % в стремлении увеличить продажи в КитаеКитайская компания Huawei Technologies снизила цены на ряд high-end-смартфонов в рамках нового шага по увеличению продаж на фоне жёсткой конкуренции на рынке смартфонов КНР, являющемся крупнейшим в мире.

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