Huawei снизила цены на ряд high-end-смартфонов до 20 % в стремлении увеличить продажи в КитаеКитайская компания Huawei Technologies снизила цены на ряд high-end-смартфонов в рамках нового шага по увеличению продаж на фоне жёсткой конкуренции на рынке смартфонов КНР, являющемся крупнейшим в мире.