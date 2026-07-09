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Почти половина поляков назвали избыточной военную помощь Киеву – Onet

Почти половина поляков назвали избыточной военную помощь Киеву – Onet

Почти половина поляков полагают, что оказанная Варшавой военная помощь Киеву была «слишком большой». Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательской компанией SW Research для портала Onet.

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