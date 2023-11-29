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Употребление томатного сока натощак снижает уровень холестерина

Употребление томатного сока натощак снижает уровень холестерина

Употребление томатного сока натощак снижает уровень холестерина Новые исследования в Catholic University (Рим, Италия) по изучению связи между потреблением томатов, содержащих ликопин, и уменьшением риска развития атеросклероза привели к интересным открытиям.

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