Употребление томатного сока натощак снижает уровень холестерина Новые исследования в Catholic University (Рим, Италия) по изучению связи между потреблением томатов, содержащих ликопин, и уменьшением риска развития атеросклероза привели к интересным открытиям.
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