Лучший хлеб — это колбаса? Выставка в Центре «Зотов» как подмена понятий

В Центре «Зотов» открылась выставка «Хлеб» — богатая по иллюстративному материалу (более 140 произведений) парадно-развлекательная экспозиция, где искусствоведческая часть уходит на второй план, а на первый выходит исторический контекст, охватывающий «приключения» хлеба с 1917 по 1939 год.