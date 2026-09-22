Лучший хлеб — это колбаса? Выставка в Центре «Зотов» как подмена понятий

В Центре «Зотов» открылась выставка «Хлеб» — богатая по иллюстративному материалу (более 140 произведений) парадно-развлекательная экспозиция, где искусствоведческая часть уходит на второй план, а на первый выходит исторический контекст, охватывающий «приключения» хлеба с 1917 по 1939 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владимир Хотиненк...
- ЛЛ Вышел трейлер сем...
- MO В Национальном це...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым