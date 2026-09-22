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Газета «Культура»

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Лучший хлеб — это колбаса? Выставка в Центре «Зотов» как подмена понятий

Лучший хлеб — это колбаса? Выставка в Центре «Зотов» как подмена понятий

В Центре «Зотов» открылась выставка «Хлеб»  — богатая по иллюстративному материалу (более 140 произведений) парадно-развлекательная экспозиция, где искусствоведческая часть уходит на второй план, а на первый выходит исторический контекст, охватывающий «приключения» хлеба с 1917 по 1939 год.

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