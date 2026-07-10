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Тестовый матч. Намибия сыграет с «Буллс»

11 июля пройдет тестовый матч по регби. Намибия сыграет с командой «Буллс». Тестовый матч Виндхук, Намибия Намибия – Буллс – 15.

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