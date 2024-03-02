Глава ФИФА Инфантино против синей карточки в футболе: «Покажем ей красную. Нужно защищать игру, ее суть и традиции»

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки – ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями.
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