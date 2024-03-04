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Песков заявил, что ему больше нечего сказать на тему похорон Навального*

Песков заявил, что ему больше нечего сказать на тему похорон Навального*

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами заявил о том, что ему больше нечего сказать на тему состоявшихся в пятницу похорон скончавшегося оппозиционного политика Алексея Навального*.

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