Песков заявил, что ему больше нечего сказать на тему похорон Навального*

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами заявил о том, что ему больше нечего сказать на тему состоявшихся в пятницу похорон скончавшегося оппозиционного политика Алексея Навального*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии