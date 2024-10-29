⚡️В Крыму занялись реабилитацией участников СВО через культуру «Участие и посещение культурных мероприятий помогает ветеранам СВО вернуться к обычной жизни и восстановить эмоциональное равновесие.
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⚡️В Крыму занялись реабилитацией участников СВО через культуру «Участие и посещение культурных мероприятий помогает ветеранам СВО вернуться к обычной жизни и восстановить эмоциональное равновесие.