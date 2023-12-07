Своевременная помощь важна: на Украине сообщили о «большом» риске» поражения ВСУ на поле боя Евгения КомароваАндрей Ермак, возглавляющий офис украинского президента, выразил серьезную тревогу по поводу возможной задержки обещанной помощи со стороны США.
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