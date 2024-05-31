🌊 В феодосийском водохранилище провели мониторинг качества поверхностных вод Специалисты сделали отбор и лабораторные измерения проб воды.
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🌊 В феодосийском водохранилище провели мониторинг качества поверхностных вод Специалисты сделали отбор и лабораторные измерения проб воды.