Лизинговые компании стремятся увеличить долю непроцентных доходов

Российские лизинговые компании на фоне снижения рентабельности бизнеса из-за роста ставок на долговом рынке стараются увеличить долю непроцентных доходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
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