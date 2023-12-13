Изменения в закон о бюджете Тульской области на 2024 и 2025 годы приняли депутаты Облдумы

В Тульской области внесены изменения в закон о бюджете региона на 2024 и 2025 годы. Об этом стало известно в ходе 55-го заседания Тульской областной Думы, о чем сообщает корреспондент Тульской службы новостей.
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