Далее – Доброполье: что стоит за полным освобождением города Белицкое в ДНР

Российские войска полностью освободили город Белицкое. Этот крупный населённый пункт в Донецкой народной республике противник, не считаясь с потерями, на протяжении многих недель пытался во что бы то ни стало удержать за собой.
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